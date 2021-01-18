На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января

Во вторник, 19 января, на праздник Крещения Украину накроет антициклон Dragica. Следовательно оасдков не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снегом черкнет на западе страны, там пройдет атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu. Небольшой снег также возможен во вторник и в Крыму.

При этом, морозы будут продолжаться и ближайшей ночью ожидается -17 -24 градуса, а 19 января днем около -9 -15 градусов.

В то же время на западе: на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области будут слегка ощутимы первые движения грядущего потепления - в течении дня ожидается от -4 до -7 градусов.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью в -16 -19 градусов, а днем -12 -14 градусов. Множественных осадков в виде снега не прогнозируют.

Стоит отметить, что 20 января, морозы начнут спадать, а днем 21-го уже предполагается оттепель. 22-го января "плюсы" охватят практически всю Украину.

Напомним, что ранее синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, какую погоду стоит ждать украинцам от зимы 2021 года.