Стало известно, какой объем контрабанды наркотиков остановили таможенники в 2020 году

В Государственной таможенной службе подвели итоги работы за прошлый год. Согласно статистике, количество героина, кокаина и других вредных психотропных веществ, обнаруженных украинскими таможенниками в 2020 году, существенно возросло.

Об этом говорится в статье "Контрабанда на миллиарды гривен: как украинские таможенники дают бой наркотрафику" на "Апострофе".

Как отмечается в публикации, только за первое полугодие 2020 года были зафиксированы 303 попытки незаконного ввоза-вывоза наркотических средств через таможенную границу Украины. А общая стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке оценивается более чем в 3 млрд грн.

Больше всего таких таможенных нарушений было зафиксировано на Одесской таможне. Так, в конце декабря одесские таможенники на пункте пропуска в Староказачьем изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на "черном рынке" оценивается в более $12 млн долларов.

По словам заместителя начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, операция проводилась совместно с представителями УСБУ в Одесской области и пограничниками под процессуальным руководством Одесской прокуратуры.

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", - сообщил РБК-Украина Денис Пудрик.

Летом в морском порту "Южный" таможенники пресекли еще одну попытку незаконного ввоза - на этот раз 112 кг кокаина, на котором контрабандисты могли заработать почти 500 млн грн.

В октябре в рамках спецоперации, продолжавшейся несколько месяцев во взаимодействии с сотрудниками Одесской таможни, были задержаны четверо граждан Израиля, которые пытались переправить из Перу в Украину 120 кг кокаина в обход таможенного контроля в одном из контейнеров. На этот раз наркотики находились не как обычно, в бананах, а были скрыты в валах и в дне станка для холодной гибки металла. На теневом рынке товар оценивается в $40 млн.

В то же время, в публикации отмечается, что проблема контрабанды наркотиков требует срочного решения. Поскольку Украина находится на перекрестке нескольких международных транзитных маршрутов.

"Во время транзитной перевозки наркотиков определенная их часть остается в Украине, и таким образом мы превращаемся из транзитного, в государство, где распространяются и употребляются наркотики. Поэтому в последние годы в Украине наблюдается распространение наркомании и рост преступности, связанной с ней", - говорится в публикации.

Чаще всего уголовные дела открывают по статье 305 Уголовного Кодекса - контрабанда наркотиков и их прекурсоров. Однако количество обвинительных приговоров по соответствующей статье за последние 5 лет постоянно падает. По 201 статье Уголовного кодекса "Контрабанда" ежегодно с 2014 года открывают 18-23 дела. В судах за год лишь 2-4 из них завершаются наказанием для обвиняемых.

По словам председателя Гостаможслужбы Украины Павла Рябыкина, методов контроля и борьбы с контрабандой много. Однако их нужно внедрять и использовать последовательно.

"Это не должна быть кампания, когда мы неделю проверяем Львов, а потом неделю Закарпатье. И о прибытии группы проверяющих знают еще до того, как они уехали", - заявил главный таможенник Украины. По его мнению, это должна быть полномасштабная кампания по всей стране.

Напомним, в начале января 2021 сотрудники Одесской и Галицкой таможни в ходе совместной операции обнаружили во Львове рекордную партию героина - 1,3тонны, которую граждане Турции пытались незаконно переправить в Евросоюз. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет колоссальную сумму - более 2,3 млрд гривен.

17 января СБУ совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранительными органами Франции, Польши и Словакии заблокировали деятельность мощной международной группировки, специализировавшейся на производстве и контрабанде оптовых партий запрещенных сильнодействующих веществ.

По предварительным данным следствия, участники группы наладили механизм нелегального производства стероидов для продажи на территории ЕС и Украины. Химические соединения для изготовления анаболиков они импортировали из стран Восточной Азии.