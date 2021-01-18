В Украине растет смертность и снижается рождаемость: пугающие цифры

В Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года проживало 41,4 миллиона человек (включая людей, которые временно проживают в стране). При этом отмечается, что в прошлом году численность населения сократилась на 272, 5 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные экспресс-отчета Госстата.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - говорится в отчете.

За указанный период, в Украине родилось 268 899 детей, что почти на 18 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

А вот смертность наоборот выросла. В 2020 году умерло 549 172 человека, против 533 764 в 2019 году.

Таким образом за период январь-декабрь 2020 году население Украины сократилось на 272 490 человек, против 230 531 за этот же период в 2019 году.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 января от коронавируса в Украине умерли 20 869 человек.