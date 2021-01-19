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В электричках появятся видеокамеры

В электричках появятся видеокамеры
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф

Для повышения уровня безопасности пассажиров "Укрзалізниця" установит камеры видеонаблюдения в пригородных электричках.

Участившиеся хулиганские действия отдельных пассажиров наносят ущерб имуществу компании, а также составляют угрозу здоровью и жизни граждан и сотрудников "Укрзалізниці".

С целью упреждения таких инцидентов будут установлены видеокамеры в салонах электричек, а также - оперативные "красные кнопки" в кабинах машинистов, отмечает председатель правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак.

Напоминаем, что в июле 2020 года девушки-вандалы разгромили вагон электрички. Позже их задержала полиция.

Вопрос безопасности в украинских поездах остается актуальным, поскольку нередки случаи нападения на пассажиров. К примеру, в августе 2020 года в поезде Киев - Мариуполь мужчина напал на журналистку, жестоко ее избил и пытался изнасиловать.

 

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
Просмотры: 154

Все по теме:

Укрзализныця, Электричка, Видеонаблюдение, Безопастность.
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