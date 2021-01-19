В электричках появятся видеокамеры

Для повышения уровня безопасности пассажиров "Укрзалізниця" установит камеры видеонаблюдения в пригородных электричках.

Участившиеся хулиганские действия отдельных пассажиров наносят ущерб имуществу компании, а также составляют угрозу здоровью и жизни граждан и сотрудников "Укрзалізниці".

С целью упреждения таких инцидентов будут установлены видеокамеры в салонах электричек, а также - оперативные "красные кнопки" в кабинах машинистов, отмечает председатель правления АО "Укрзалізниця" Владимир Жмак.

Напоминаем, что в июле 2020 года девушки-вандалы разгромили вагон электрички. Позже их задержала полиция.

Вопрос безопасности в украинских поездах остается актуальным, поскольку нередки случаи нападения на пассажиров. К примеру, в августе 2020 года в поезде Киев - Мариуполь мужчина напал на журналистку, жестоко ее избил и пытался изнасиловать.