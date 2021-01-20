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Среда, 20.01.2021
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Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В православии на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать святых, которые послужили данному священному событию в истории. В случаи с Крещением 19 января, 20 января церковь почитает Крестителя Господня Иоанна.

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.

В народе верили, что Иоанн Креститель покровительствует сельскому хозяйству.

Также, с этого дня на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы. Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы.

Запреты 20 января:

  • Не следует умываться.

  • Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.

  • Не позволено есть мясное.

  • Давать в долг тоже не рекомендуется.

  • Не разрешается считать мелочь.

  • Запрещено отказывать родным в просьбах.

  • Не стоит 20 января долго смотреться в зеркало.

  • Не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки.

День Ивана-бражника также называют Перезимник, так как верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.

Приметы на 20 января

  • В этот день обязательно натощак выпивали крещенскую воду. Таким образом можно было сохранить здоровье на долгое время.

  • Тем, кто родился 20 января, рекомендуется носить янтарь — именно этот камень будет являться оберегом: приносить удачу и хранить от невзгод.

  • Если в этот день идет дождь, то стоит ожидать хорошего урожая зерновых.

  • Если 20 января крестить малыша, то он будет счастливым.

  • Если в этот день вы увидели мышь, то это говорит о скором прибавлении в семье.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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