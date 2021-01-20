Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты

В православии на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать святых, которые послужили данному священному событию в истории. В случаи с Крещением 19 января, 20 января церковь почитает Крестителя Господня Иоанна.

В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.

В народе верили, что Иоанн Креститель покровительствует сельскому хозяйству.

Также, с этого дня на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы. Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы.

Запреты 20 января:

Не следует умываться.

Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.

Не позволено есть мясное.

Давать в долг тоже не рекомендуется.

Не разрешается считать мелочь.

Запрещено отказывать родным в просьбах.

Не стоит 20 января долго смотреться в зеркало.

Не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки.

День Ивана-бражника также называют Перезимник, так как верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.

Приметы на 20 января