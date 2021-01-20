Какой праздник 20 января: народные приметы и запреты

В православии на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать святых, которые послужили данному священному событию в истории. В случаи с Крещением 19 января, 20 января церковь почитает Крестителя Господня Иоанна.
В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа. Ему самому довелось совершить обряд крещения в отношении Иисуса Христа в водах реки Иордан. По приказу царя Ирода, святого замучили и убили сразу после того, как он провел крещение Спасителя.
В народе верили, что Иоанн Креститель покровительствует сельскому хозяйству.
Также, с этого дня на Руси проводились обряды сватовства, а также устраивались свадьбы. Считается, что Иоанн Креститель благословляет все союзы.
Запреты 20 января:
Не следует умываться.
Брать у незнакомых людей подарки нежелательно.
Не позволено есть мясное.
Давать в долг тоже не рекомендуется.
Не разрешается считать мелочь.
Запрещено отказывать родным в просьбах.
Не стоит 20 января долго смотреться в зеркало.
Не рекомендуется поднимать с пола булавки или иголки.
День Ивана-бражника также называют Перезимник, так как верили, что Иоанн Предтеча нес первую весть о весне. Поэтому многие народные приметы 20 января о погоде и предсказывали будущую весну и лето.
Приметы на 20 января
В этот день обязательно натощак выпивали крещенскую воду. Таким образом можно было сохранить здоровье на долгое время.
Тем, кто родился 20 января, рекомендуется носить янтарь — именно этот камень будет являться оберегом: приносить удачу и хранить от невзгод.
Если в этот день идет дождь, то стоит ожидать хорошего урожая зерновых.
Если 20 января крестить малыша, то он будет счастливым.
Если в этот день вы увидели мышь, то это говорит о скором прибавлении в семье.