Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня

Нумерология — учение, которое объясняет связь между числами и будущим человека. А так, как цифры окружают нас повсюду, то часто люди обращают на них особое внимание. А особенно некоторым комбинациям.

Дата 21.01.21 - двадцать первое число, двадцать первого года, двадцать первого столетия. Как описал дату астролог Влад Росс - тройное *чко.

Так, что же означает дата 21.01.2021 по мнению нумерологов?

В дате участвуют лишь три цифры - 0, 1 и 2. Чем они так притягательны и о чем могут рассказать, читайте далее?

Что означает цифра “0”?

Цифра “0” - наделена сакральным смыслом. Ее считают первоисточником всех цифр, своеобразным знаком бесконечности, из-за формы круга не имеющим ни начала, ни конца. От нуля исходит сильная энергетика поэтому в такие даты лучше внимательно следить за своими эмоциями, чтобы избежать нежелательных конфликтов и ссор.

Что означает цифра “1”?

Единца в нумерологии по своей значимости сопоставима с нулем. Она считается знаком начала. То есть, присутствие в дате цифры “1” – это вестник грядущих перемен. Однако нужно учитывать, что цифра также выражает единоначалие, а также эгоизм и даже заносчивость.

Что означает цифра “2”?

Двойка в нумерологии – символ равновесия и взаимодействия. Таким образом, двойка в дате как бы уравновешивает единоличный характер единицы. Двойка подскажет выгодные варианты сотрудничества, поможет наладить отношения. С другой стороны, цифре “2” присущи некоторая нерешительность и сомнения.

Вообще, сочетание цифр “1” и “2” может послужить хорошим знаком, однако не в финансовых делах. 21 января 2021 года стоит проявить особую бдительность и аккуратность. Дело в том, что вложениям в новые проекты, к которым стремится единица, может помешать нерешительность, перешедшая от двоек.

Ранее, “Телеграф” писал, что нельзя делать 21 января.