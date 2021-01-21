Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Итоги 20 января: инаугурация Байдена, шумиха вокруг назначения Скичко и новый кабинет Зеленского
Итоги 20 января: инаугурация Байдена, шумиха вокруг назначения Скичко и новый кабинет Зеленского
Шикарный дальний удар Погба принес Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом (видео)
Шикарный дальний удар Погба принес Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом (видео)
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории

Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня

Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня
06:21 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Нумерология — учение, которое объясняет связь между числами и будущим человека. А так, как цифры окружают нас повсюду, то часто люди обращают на них особое внимание. А особенно некоторым комбинациям.

Дата 21.01.21 - двадцать первое число, двадцать первого года, двадцать первого столетия. Как описал дату астролог Влад Росс - тройное *чко.

Так, что же означает дата 21.01.2021 по мнению нумерологов?

В дате участвуют лишь три цифры - 0, 1 и 2. Чем они так притягательны и о чем могут рассказать, читайте далее?

Что означает цифра “0”?

Цифра “0” - наделена сакральным смыслом. Ее считают первоисточником всех цифр, своеобразным знаком бесконечности, из-за формы круга не имеющим ни начала, ни конца. От нуля исходит сильная энергетика поэтому в такие даты лучше внимательно следить за своими эмоциями, чтобы избежать нежелательных конфликтов и ссор.

Что означает цифра “1”?

Единца в нумерологии по своей значимости сопоставима с нулем. Она считается знаком начала. То есть, присутствие в дате цифры “1” – это вестник грядущих перемен. Однако нужно учитывать, что цифра также выражает единоначалие, а также эгоизм и даже заносчивость.

Что означает цифра “2”?

Двойка в нумерологии – символ равновесия и взаимодействия. Таким образом, двойка в дате как бы уравновешивает единоличный характер единицы. Двойка подскажет выгодные варианты сотрудничества, поможет наладить отношения. С другой стороны, цифре “2” присущи некоторая нерешительность и сомнения.

Вообще, сочетание цифр “1” и “2” может послужить хорошим знаком, однако не в финансовых делах. 21 января 2021 года стоит проявить особую бдительность и аккуратность. Дело в том, что вложениям в новые проекты, к которым стремится единица, может помешать нерешительность, перешедшая от двоек.

Ранее, “Телеграф” писал, что нельзя делать 21 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 390

Все по теме:

Дата, Приметы, Нумерология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 «Траурный» костюм и широкая улыбка: Мелания Трамп попрощалась со статусом первой леди
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)
Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)
&quot;Уволили за наркотики и психи на работе&quot;: стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
"Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
Над дворцом в Геленджике еще поднимут другой флаг: журналистка предсказала Путину судьбу Януковича
Над дворцом в Геленджике еще поднимут другой флаг: журналистка предсказала Путину судьбу Януковича
Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня
Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь