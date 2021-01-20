Зама министра Уруского заподозрили в пьяном вождении: видео попало в сеть

В распоряжение журналистов попало видео, на котором авто водителя, внешне напоминающего заместителя вице-премьер-министра Олега Уруского Виталия Немилостивого, останавливают полицейские, заподозрившие его в вождении в пьяном виде.

Соответствующие кадры публикует "Обозреватель". По ним можно догадаться, что камера во время съемки находилась у патрульного над грудью.

Судя по ролику, человек, похожий на Немилостивого отказался оформлять протокол и даже пытался уйти с места инцидента, устроив разборки с патрульными.

В частности, на видео запечатлен момент, как мужчина идет с ключами (очевидно, от авто) к сотрудникам полиции. В этот момент коп, обращаясь к коллеге, сказал: "Он синий наглухо".

Дальше якобы заместитель Уруского пытается отдать ключи патрульным и уйти, но правоохранитель не дает ему этого сделать. Когда же полицейский пошел за мужчиной следом и потребовал остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый якобы кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент толкотни между автомобилистом и патрульными.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль.