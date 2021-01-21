Оттепель, дожди и гололед: прогноз погоды до конца недели

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Четверг, 21.01.2021
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07:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украину после сильных морозов идет потепление. Так, уже сегодня, 21 января, во всех регионах температура воздуха поднимется, местами потеплеет днем до +6.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 21 января, в западных областях ясная погода без осадков. Ночью -2...-4°, днем  0....-2° мороза. На дорогах местами гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. 

В северных областях облачно с прояснениями, в Черниговской, Сумской и Житомирской областях небольшой снег. Температура ночью -9...-11°, днем -1...+1°.

Прогноз погоды 21 января

Прогноз погоды 21 января, Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях осадков не прогнозирую. Температура ночью -11...-13°, днем 0...+2°. В Полтавской области ночью до -15°.

На востоке страны сохранится еще сильный мороз, синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью -4...-6°, днем -18...+20°.

На юге и в Крыму ясно, без осадков.  Температура ночью -5...-7°, днем -7...-9°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед. Температура ночью -7...-12°, днем около 0.

22 и 23 января сохранится облачная с прояснениями погода, на западе Украины обещают небольшой дождь. В Карпатском регионе днем 22 января и на протяжении суток 23 января небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. В западных областях ночью -1...-3°, днем +7...+9°. На севере и центре страны без существенных осадков, температура ночью -1...+1°, днем +2...+4°. На востоке ясно, температура ночью -1...+1°, днем +1...+3°. На юге и в Крыму без осадков, температура ночью +1...+3°, днем +7...+9°. 

Прогноз погоды 22 января

Прогноз погоды 22 января, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 23 января

Прогноз погоды 23 января, Фото: meteo.gov.ua

24 января по прогнозам Гидрометцентра, ожидаются осадки в отдельных областях. В частности дожди пройдут в Карпатском регионе, в горах мокрый снег; на остальной территории ночью без осадков, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, небольшой дождь. На дорогах гололед. Температура ночью -2...+4°, днем +5...+7°.

Прогноз погоды 24 января, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, как сообщалось, в Украине целую неделю держались сильные морозы. 17 января в Одессе из-за сильных морозов "закипело" море. Такой эффект можно было наблюдать из-за разницы температур между воздухом и водой.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Погода, Снег, Мороз, Прогноз погоды.
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