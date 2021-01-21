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Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января

Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В ближайшие дни в Украину после сильных морозов прийдет потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

22-го января, почти по всей территории Украины ожидается потепление.

В течение дня ожидается +1 +5 градусов, на западе и юге запахнет настоящей весной, там предполагается до +5 +8 градусов.

Существенных осадков в пятницу 22 января в большинстве областей не ожидается, только на Закарпатье и в Карпатах пройдут дождь и мокрый снег.

В Киеве солнце будет редко появляться из-за туч. Но осадков не ожидается. Об этом сообщили на сайте "Sinoptik".

22 января погода

Температура воздуха будет на уровне +2 +4 днем и -1 -3 ночью.

погода

Погода в Украине Укргидрометцентр - 22 января.

В субботу 23 января в Украине ожидается ясная погода, только на западе страны выпадут осадки в виде дождя.

Температура воздуха будет на севере +2 +4 градуса, на юге +8 +10 градусов, на западе +6 +8 градусов, а на востоке будет +3 +5 градусов.

В столице Украины в этот день облачно, но осадков не прогнозируется. Об этом сообщили на сайте "Sinoptik".

23 января погода

Температура воздуха будет на уровне +5 +7 днем и -1 +1 ночью.

погода украина

Погода в Украине Укргидрометцентр - 23 января.

В воскресенье, 24 января погода немного испортится, из осадков ожидается дождь, на западе дождь со снегом и только на востоке особых осадков не прогнозируют.

Температура воздуха в северных областях будет +4 +6 градусов, на юге страны будет +8 +10 градусов, +3 +5 - на востоке и +6 +8 на западе Украины.

В Киеве 24 января с утра до вечера небо будет покрыто облаками. Со середины дня и до его конца идти дождь. Об этом сообщили на сайте "Sinoptik".

киев погода

Температура воздуха будет на уровне +5 +7 днем и +2 +4 ночью.

погода УГЦ

Погода в Украине Укргидрометцентр - 24 января.

Стоит напомнить, что ранее в Украгидрометцентре озвучили прогноз погоды в Украине до 24 января.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз, Дождь, Погноз погоды.
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