Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн
Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн
На решетках были окна, люди просто задохнулись: всплыли страшные детали пожара в доме престарелых в Харькове
На решетках были окна, люди просто задохнулись: всплыли страшные детали пожара в доме престарелых в Харькове
Появились фото, как выглядел пансионат "Золотое время" в Харькове до трагического пожара
Появились фото, как выглядел пансионат "Золотое время" в Харькове до трагического пожара
Джима завоевала "серебро" в Антхольце
Джима завоевала "серебро" в Антхольце

«Новус», хватит кормить оккупантов!» Украинцы вышли на протест против сети супермаркетов, работающих на оккупированных территориях

«Новус», хватит кормить оккупантов!» Украинцы вышли на протест против сети супермаркетов, работающих на оккупированных территориях
17:43 Сегодня Телеграф Фото: retailers.ua

Несколько десятков украинцев провели пикет под посольством Латвии в Киеве. Участники митинга требовали остановить торговлю сети супермаркетов Novus на оккупированных территориях Украины и в России.

Активисты обратили внимание, что это не первая акция протеста в отношении совладельца сети супермаркетов.

«Как известно, совладельцем сети супермаркетов Novus является гражданин Литвы Раймондас Туменас. В отношении него применены санкции в Литве и в Украине. Но по факту получается, что он беспрепятственно работает и получает прибыль. Мы против этого», - заявила одна из участниц митинга.

Активисты также обратили внимание, что уголовные дела, которые были возбуждены в отношении Туменаса, до сих пор так и не расследованы.

«Мы требуем, чтобы уголовные дела, которые были возбуждены в отношении этого человека – продолжились и были расследованы, доведены до логического конца, и была наконец-то прекращена торговля в стране-агрессоре», - добавил еще один участник митинга.

Впрочем, до самого окончания акции к протестующим из посольства так никто и не вышел. Однако участники митинга заверили, что будут продолжать свои протесты под посольством до тех пор, пока не будут услышаны властями Литвы. А если этого не произойдет – будут писать соответствующие заявления в полицию и СБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Туменас совместно с украинкой Владой Молчановой владеет строительной фирмой Столица Групп. Сейчас они фигурируют в деле рейдерского захвата самого крупного оптового рынка в Киева "Столичный".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 81

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
04 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
05 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Харькове: названа возможная причина трагедии
Пожар в Харькове: названа возможная причина трагедии
Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть
Пьяного мужчину вытолкали из маршрутки ногами: видео драки в николаевской маршрутке попало в сеть
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
В каждой из них есть история: Леся Никитюк показала &quot;фотки из прошлого&quot;
В каждой из них есть история: Леся Никитюк показала "фотки из прошлого"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь