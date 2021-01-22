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Активисты заявили о планах "дожать" Минюст в вопросе захвата рынка "Столичный" людьми "Юры Енакиевского"

Активисты заявили о планах "дожать" Минюст в вопросе захвата рынка "Столичный" людьми "Юры Енакиевского"
Обновлено 19:19 Сегодня Телеграф

В пятницу, 21 января, общественные активисты вновь вышли на акцию под стены Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции в Киеве, протестуя против возможной передачи ведомством имущества рынка "Столичный" людям Юрия Иванющенко.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщил изданию руководитель Киевской подразделения ДУК "Правый сектор" Юрий Гуренко, требования активистов остаются неизменными - Минюст должен жестко отреагировать и пресечь захват рынка "Столичный" людьми, связанными с "Юрой Енакиевским", и перестать покрывать чиновников Офиса противодействия рейдерству, действующих в интересах беглого "бизнесмена".

Активистам удалось добиться, чтобы к ним вышли чиновники Министерства юстиции. Последние сообщили, что сегодня заседание комиссии по вопросу рынка "Столичный" проводиться не будет, однако оно должно состояться в понедельник, 25 января.

Активисты Правого Сектора

По словам Юрия Гуренко, представители "Правого сектора" обязательно вернутся под стены Офиса противодействия рейдерству в день заседания и не намерены отступать в этом вопросе, ведь, по их словам, в руках "Юры Енакиевского" рынок "Столичный" фактически, становится источником финансирования сепаратистов.

Протест Правого сектора

"Мы просто так не уйдем, ведь мы собрались здесь, чтобы восстановить законность… Такой Офис противодействия рейдерству нам не нужен. Нам нужен закон и порядок.. Если нужно, мы зайдем и объясним им что такое закон. Каждому из них", - отметил Гуренко.

Активисты Правого сектора

Напомним, ранее началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный". Протестующие заявили, что рынок принадлежит Юрию Иванющенко ("Енакиевскому"), который финансирует войну на Донбассе.

21 января под зданием Офиса противодействия рейдерству состоялся митинг в защиту рынка "Столичный". Участники акции призывали Минюст не нарушать закон и не передавать рынок в руки Иванющенко и его людей.

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Киев, Рынок Столичный.
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