Из весны в осень: синоптики рассказали о погодных "качелях" в Украине на выходных

В выходные 23 и 24 января погода в Украине будет баловать своим разнообразием: вместо зимы и морозов, в субботу за окном можно будет наблюдать весну и солнце, а в воскресенье - настоящую осень с дождем.

Об этом можно судить из прогноза Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 23 января, на большей части Украины днем столбики термометра покажут +7…+9 градусов, а ночью - -1…+1. На юге и западе Украины будет еще теплее - +8…+10 днем и 0…+2 ночью, а местами даже +9…+11 днем и +3…+5 ночью. На востоке будет намного холоднее - +3…+6 днем и 0…+3 ночью. В Киеве днем синоптики прогнозируют +2…+4, а ночью – 0…-2. Осадков не предвидится, а местами даже покажется солнце.

В воскресенье, 24 января, будет немного холоднее. На большей части территории Украины столбики термометра покажут +5..+7 днем и +1…+3 ночью. Местами будет и теплее, например, на юге днем столбики термометра поднимутся до +7..+9, а ночью +3..+5. Теплее, по сравнению с субботой будет и в Киеве: днем - +5…+7 и +2..+4 – ночью. В воскресенье ожидается дождь.

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