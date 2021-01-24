Украине подсказали, как приблизить возращение оккупированных территорий

Украина не может позволить себе решить проблему Донбасса военным путем, так как при этом придется вступать в широкомасштабную войну с Россией. Впрочем, помощь с возвращением оккупированных территорий могут изменения в самой России.

Об этом "Телеграфу" рассказал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

Тем не менее, он выразил мнение, что военные сценарии прорабатывать стоит, равно как и политико-дипломатические.

"Более того, нужно просчитывать и вероятность широкомасштабного наступления самой России", - сказал Гарань

Он указал на то, что есть вероятность того, что РФ пойдет в наступление как со стороны Донбасса или Крыма, так и с других.

"Что мы будем делать тогда? Военные – понято… А что делать гражданским? Соответствующей информации не было во времена Порошенко. Нет ее и сейчас", - отметил профессор.

Гарань указал на то, что ситуацию могли бы изменить геополитические процессы в самой России. В пример он поставил ситуацию в позднем СССР, когда армия была выведена из Восточной Европы.

Впрочем, он считает, что такое сейчас маловероятно.

Больше о перспективах возвращения оккупированных территорий читайте в материале "Телеграф": Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем.