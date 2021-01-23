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Локдаун в Украине подходит к концу: какие запреты останутся после 24 января

Локдаун в Украине подходит к концу: какие запреты останутся после 24 января
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter Zoya Zoya

В понедельник, 25 января, Украина выходит из усиленного карантина. Мы возвращаемся к тем ограничений, действовавшим в декабре 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своем Telegram-канале, что все чаще в стране фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 миллиарда гривен", - сообщил Шмыгаль.

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Премьер-министр также опубликовал инфографику со списком запретов, которые будут действовать с 25 января 2021 года:

Шмыгаль напомнил о запретах

Напомним, что введение локдауна в январе 2021 года поддержало 51% украинцев, так как в декабре 2020 года ужесточенный карантин поддерживали 56% опрошенных.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Карантин, Запреты, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Локдаун.
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