Локдаун в Украине подходит к концу: какие запреты останутся после 24 января

В понедельник, 25 января, Украина выходит из усиленного карантина. Мы возвращаемся к тем ограничений, действовавшим в декабре 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своем Telegram-канале, что все чаще в стране фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью.

"Количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 миллиарда гривен", - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр также опубликовал инфографику со списком запретов, которые будут действовать с 25 января 2021 года:

Напомним, что введение локдауна в январе 2021 года поддержало 51% украинцев, так как в декабре 2020 года ужесточенный карантин поддерживали 56% опрошенных.