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Метели, снежные заносы и дождь: украинцев предупредили о жуткой непогоде

Метели, снежные заносы и дождь: украинцев предупредили о жуткой непогоде
08:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook

24, 25 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Страну снова накроет дождем а потом и снегом.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины ссылаясь гидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра составят 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег. 

Температура воздуха будет на уровне +5 +7 градусов на севере страны, +8 +10 градусов будет на юге, в западных областях столбик термометра покажет +6 +8 градусов, а на востоке +4 +6 градусов.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за туч. Днем ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру может усилиться. Температура ожидается +2 ночью +5 днем.

погода

Так, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значений снег, метели, на дорогах гололед, местами снежные заносы (уровень опасности, желтый). 

В Украине немного снизится температура в этот день. Так, на севере будет +5 +7 градусов, на юге +6 +8 градусов, +2 +4 градусов - на западе, а на востоке +4 +6 градусов.

В столице Украины в течение всего дня будет держаться облачная погода. Ночной мелкий дождь до утра утихнет. Днем и вечером он пойдет снова, постепенно усиливаясь. Температура воздуха будет на уровне +3 ночью и +6 днем.

украина погода

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц. 

Стоит напомнить, что ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на 24 и 25 января в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Дождь, ГСЧС, Метели.
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