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Сильный ветер и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды на 25 января

Сильный ветер и мокрый снег: синоптик озвучила прогноз погоды на 25 января
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

На 25 января прогнозируют сильный ветер и дождь. В Украину движется циклон "Lars", который принесет осадки, местами даже в виде мокрого снега с дождем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-22 метров в секунду. 

Так, преимущественно будет дождь, однако на западе, а позже и Винницкой и Житомирской областях вероятен мокрый снег.

В то же время в Карпатах ожидаются сильные снегопады и метели.

Температура воздуха хотя и выше нормы сейчас - завтра днем ожидается до +4 +9 градусов, в Крыму +7 +13 градусов.

А вот на Западе будет прохладнее, от 1 мороза до 2 градусов тепла.

При этом ситуация на дорогах из-за непогоды осложнится ситуация.

В Киеве 25 января ожидается влажная ветреная погода с температурой воздуха +5 +7 градусов.

Стоит отметить, что в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. Но недавних 20-ти градусных морозов не будет, ночью оидается до -2 -8 градусов, днем до нуля и небольших "минусов".

Стоит напомнить, что ранее в ГСЧС и Укргидрометцентре рассказали о погоде до 25 января.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз, Снег, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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