Скачать
Понедельник, 25.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин обзавидуется: какие дворцы и имения выстроили украинские олигархи и политики
Путин обзавидуется: какие дворцы и имения выстроили украинские олигархи и политики
Главные события недели: инаугурация Байдена, скандал в СБУ, арест Навального
Главные события недели: инаугурация Байдена, скандал в СБУ, арест Навального
В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье
В Одессе после падения с 19 этажа разбился ребенок: соседи рассказали о проблемах в семье
Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии благодаря суперголу со штрафного (видео)
Манчестер Юнайтед выбил Ливерпуль из Кубка Англии благодаря суперголу со штрафного (видео)

Какой праздник 25 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 25 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Для православных 25 января - особый день с большим значением. В этот день почитается память мученицы Татианы Римской.

Святая родилась в III в. н. э. в знатной семье римского консула и тайного христианина и с самого детства воспитывалась в христианской религии. Поэтому неудивительно, что, достигнув совершеннолетия, решила посвятить свою жизнь христианской вере и помощи нуждающимся.

Когда Римом начал править 16-летний Александр Север (222-235 гг.), вся власть сосредоточилась в руках фанатичного гонителя христиан Ульпиана. По преданию, Татьяна была схвачена язычниками и доставлена в храм Аполлона. Ее призывали отречься от своей веры, а после отказа подвергли многочисленным и жестоким пыткам. Каждый раз Бог посылал Татьяне исцеление. Однако суд приговорил ее к смерти.

25 декабря принято ставить свечи и молиться святой Татиане об успехе в учебе. Главной хорошей студенческой приметой в этот день считается, как следует повеселиться и ни в коем случае не прикасаться к конспектам.

В народе было принято 25 января печь караваи в форме солнца. Каждый член семьи должен был съесть хоть небольшой кусочек, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла.

Что нельзя делать 25 января в Татьянин день:

  • Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит.

  • В этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

  • На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.

  • Не стоит 25 января надевать одежду с чужого плеча.

  • Не следует в этот день заниматься экстремальными видами спорта. И в целом лучше не рисковать.

Народные приметы:

  • Солнышко рано покажется – к раннему потеплению и прилёту птиц.

  • Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

  • Какая погода сегодня, такая и в декабре будет стоять.

  • Ветер с юга – к засушливому и малоурожайному лету.

  • Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.

  • Большие сугробы в этот день пророчат много хлеба.

  • Звездное небо – к ранней весне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 679

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владелицу «приюта» для собак нашли растерзанной на Виннитчине: с ней могли расправиться недоброжелатели
02 Путин может ударить по Украине со стороны Беларуси: озвучен сценарий
03 "Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно
04 Небитый российский боксер сломал ногу, улетев в жесткий нокдаун (видео)
05 Алферова раскрыла правду о разводе с Абдуловым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 24 января: годовщина обстрела Мариуполя, поражение Макгрегора
Итоги дня 24 января: годовщина обстрела Мариуполя, поражение Макгрегора
&quot;Слуг народа&quot; собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно
"Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно
Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января
Из локдауна в карантин: как будем жить с 25 января
Какой праздник 25 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь