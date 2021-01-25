Какой праздник 25 января: народные приметы и запреты

Для православных 25 января - особый день с большим значением. В этот день почитается память мученицы Татианы Римской.

Святая родилась в III в. н. э. в знатной семье римского консула и тайного христианина и с самого детства воспитывалась в христианской религии. Поэтому неудивительно, что, достигнув совершеннолетия, решила посвятить свою жизнь христианской вере и помощи нуждающимся.

Когда Римом начал править 16-летний Александр Север (222-235 гг.), вся власть сосредоточилась в руках фанатичного гонителя христиан Ульпиана. По преданию, Татьяна была схвачена язычниками и доставлена в храм Аполлона. Ее призывали отречься от своей веры, а после отказа подвергли многочисленным и жестоким пыткам. Каждый раз Бог посылал Татьяне исцеление. Однако суд приговорил ее к смерти.

25 декабря принято ставить свечи и молиться святой Татиане об успехе в учебе. Главной хорошей студенческой приметой в этот день считается, как следует повеселиться и ни в коем случае не прикасаться к конспектам.

В народе было принято 25 января печь караваи в форме солнца. Каждый член семьи должен был съесть хоть небольшой кусочек, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла.

Что нельзя делать 25 января в Татьянин день:

Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит.

В этот день нельзя убирать стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.

Не стоит 25 января надевать одежду с чужого плеча.

Не следует в этот день заниматься экстремальными видами спорта. И в целом лучше не рисковать.

Народные приметы: