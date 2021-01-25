Снег с дождем: синоптик озвучила прогноз погоды 26 января в Украине

В Украине на 26 января прогнозируют похолодание, также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня 26-го января ожидается 0 +3 градуса, в западных областях от 2 мороза до 2 тепла.

Теплее будет оставаться погода на востоке, юге Украины и Днепропетровщине, однако в Одесской области завтра также уже станет свежее.

В ночь на 26 января дожди и снег охватят большинство областей Украины. Но уже завтра днем циклон сдвинется на север и поэтому осадки останутся только в северной части страны и новая порция дождя и мокрого снега расположится вдоль полосы от Одесской через Черкасскую, Днепр до Харьковской области.

В Киеве в ночь на 26 января пройдут дожди, позже дождь будет переходить в мокрый снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3 градусов. В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на 25 января.