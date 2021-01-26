Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты

На 26 января приходится народный праздник Ермилов день. В этот день православная церковь почитает память мучеников Ермила и Стратоника.
Святой Ермил был диаконом города Сингидон и был осужден за христианскую веру. За отказ отречься от своей веры его утопили в реке Дунай. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы. Видя страдания своего друга, он выдал то, что также является христианином. Его тоже подвергли пыткам, и после утопили в реке.
Наши предки этот день старались проводить дома, в кругу семьи. Считалось, что день нужно провести в тепле, тогда весь год не будет одолевать хворь.
Большое внимание уделяется кошкам. Считается, что они могут вылечить болезнь. Чтобы ребенок не плакал ночами и хорошо спал, к нему в колыбель сажали кошку.
Что нельзя делать в Ермилов день:
В этот день нельзя обижать кошек.
Не стоит умываться до часу дня.
Нельзя конфликтовать.
Не стоит болтать.
В этот день запрещено работать.
Приметы в Ермилов день:
Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.
Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.
Круг вокруг луны – к метели.
Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.
Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.
Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.
Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.
Собака лежит, свернувшись калачиком – к холодам, вытянулась – к теплу.
Синица возле окна щебечет – к ранней весне.