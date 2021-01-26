Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты

На 26 января приходится народный праздник Ермилов день. В этот день православная церковь почитает память мучеников Ермила и Стратоника.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон и был осужден за христианскую веру. За отказ отречься от своей веры его утопили в реке Дунай. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы. Видя страдания своего друга, он выдал то, что также является христианином. Его тоже подвергли пыткам, и после утопили в реке.

Наши предки этот день старались проводить дома, в кругу семьи. Считалось, что день нужно провести в тепле, тогда весь год не будет одолевать хворь.

Большое внимание уделяется кошкам. Считается, что они могут вылечить болезнь. Чтобы ребенок не плакал ночами и хорошо спал, к нему в колыбель сажали кошку.

Что нельзя делать в Ермилов день:

В этот день нельзя обижать кошек.

Не стоит умываться до часу дня.

Нельзя конфликтовать.

Не стоит болтать.

В этот день запрещено работать.

Приметы в Ермилов день: