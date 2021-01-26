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Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 26 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

На 26 января приходится народный праздник Ермилов день. В этот день православная церковь почитает память мучеников Ермила и Стратоника.

Святой Ермил был диаконом города Сингидон и был осужден за христианскую веру. За отказ отречься от своей веры его утопили в реке Дунай. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы. Видя страдания своего друга, он выдал то, что также является христианином. Его тоже подвергли пыткам, и после утопили в реке.

Наши предки этот день старались проводить дома, в кругу семьи. Считалось, что день нужно провести в тепле, тогда весь год не будет одолевать хворь.

Большое внимание уделяется кошкам. Считается, что они могут вылечить болезнь. Чтобы ребенок не плакал ночами и хорошо спал, к нему в колыбель сажали кошку.

Что нельзя делать в Ермилов день:

  • В этот день нельзя обижать кошек.

  • Не стоит умываться до часу дня.

  • Нельзя конфликтовать.

  • Не стоит болтать.

  • В этот день запрещено работать.

Приметы в Ермилов день:

  • Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

  • Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

  • Круг вокруг луны – к метели.

  • Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.

  • Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.

  • Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.

  • Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.

  • Собака лежит, свернувшись калачиком – к холодам, вытянулась – к теплу.

  • Синица возле окна щебечет – к ранней весне.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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