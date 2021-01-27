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Какой праздник 27 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 27 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

27 января церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины - грузинской просветительницы. Именно Нина сделала все для принятия христианства в Грузии.

На Руси было принято колоть дрова, наводить порядок в хлевах, утеплять их. Особое внимание наши предки уделяли в этот день домашним животным, особенно – коровам.

Также, верили, что коровье молоко в этот день обладает чудодейственными свойствами - исцеляет от болезней, укуса змеи, ожогов и даже ударов молнией.

В этот день обращали внимание на природные явления и поведение животных, чтобы предугадать погоду.

Запреты:

  • Запрещено завязывать узлы и даже плести косы.

  • Не следует лежать в постели до обеда.

  • Не рекомендуется стричься и краситься.

  • Ни в коем случае нельзя повышать голос в этот день, не говоря уже о крупных ссорах и скандалах.

  • Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

  • Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни

Народные приметы:

  • Белые облака – к морозу.

  • Деревья инеем покрылись – к теплу.

  • Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.

  • Ворона поутру каркает – к метели.

  • Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.

  • Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.

  • Туман вокруг луны – к снегу.

Ранее, “Телеграф” писал, что Наталья Диденко сообщила о снегопаде, который ожидает украинцев к концу недели.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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