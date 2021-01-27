Какой праздник 27 января: народные приметы и запреты

27 января церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины - грузинской просветительницы. Именно Нина сделала все для принятия христианства в Грузии.
На Руси было принято колоть дрова, наводить порядок в хлевах, утеплять их. Особое внимание наши предки уделяли в этот день домашним животным, особенно – коровам.
Также, верили, что коровье молоко в этот день обладает чудодейственными свойствами - исцеляет от болезней, укуса змеи, ожогов и даже ударов молнией.
В этот день обращали внимание на природные явления и поведение животных, чтобы предугадать погоду.
Запреты:
Запрещено завязывать узлы и даже плести косы.
Не следует лежать в постели до обеда.
Не рекомендуется стричься и краситься.
Ни в коем случае нельзя повышать голос в этот день, не говоря уже о крупных ссорах и скандалах.
Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни
Народные приметы:
Белые облака – к морозу.
Деревья инеем покрылись – к теплу.
Если в морозный день начал идти снег, то скоро потеплеет.
Ворона поутру каркает – к метели.
Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.
Если 27 января сильный ветер, то год будет сырым и дождливым.
Туман вокруг луны – к снегу.
Ранее, “Телеграф” писал, что Наталья Диденко сообщила о снегопаде, который ожидает украинцев к концу недели.