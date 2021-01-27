Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни, 27-28 января в Украину занесет циклон. Так, в эти дни стоит ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на 27 января в Украине стоит ожидать осадков в виде снега, и только на западе страны осадков не прогнозируют.

Температура воздуха на севере, юге и западе будет держаться около нуля, и лишь на востоке температура будет равняться +4 +6 градусов.

В Киеве в среду, 27 января облачная погода продержится весь день. Вечером будет идти мелкий снег.

Воздух по температурным показателям будет равняться -1 +1 градус.

28 января в Украине стоит ожидать осадков в виде дождя и мокрого снега на севере, юге и востоке страны.

Температура воздуха на севере будет -1 +1 градус, на юге и западе будет 0 +2 градуса, а на востоке +3 +5 градусов.

В Киеве в четверг, 28 января в течение всего дня будет держаться облачная погода. В течение всего дня ожидается мелкий снег, который после обеда может усилиться.

Температура воздуха будет на уровне 0 до +1 градуса.

Стоит напомнить, что ранее синоптики уже озвучивали прогноз погоды на 27 и 28 января.