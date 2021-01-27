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Первое полнолуние 2021 года: чего от него ожидать

Первое полнолуние 2021 года: чего от него ожидать
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

28 января состоится первое в 2021 году полнолуние, которое пройдет под знаком Льва. Раньше, полную Луну в разгар зимы называли Волчьей, так как животные начинали выть.

Астролог Марина Сколова на своей странице в Фейсбук рассказала, что стоит ждать от этого дня и чем особенно это полнолуние.

Полнолуние пройдет 28 января в 21:16 по киевскому времени.

Астролог сообщает, что в этот день можно получить истинные ответы на интересующие Вас вопросы, если Вы обратитесь к своему подсознанию. Энергия Льва поможет осознать и понять свой внутренний мир и нахождение своего места.

В свою очередь Венера в соединении с Плутоном и Юпитером и Солнцем способствует решению материальных вопросов, и у многих появятся благоприятные шансы и возможности.

Также Марина отмечает, что это творческое Полнолуние, которое способствует самовыражению. В этот день может возникать желание оказаться в центре внимания.

Ранее, "Телеграф" опубликовывал подробный астрономический календарь на 2021 год, в котором отметил все подобные события.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Полнолуние, Астрология, Астролог.
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