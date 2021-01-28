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Надвигается ретроградный Меркурий: что он нам принесет

Надвигается ретроградный Меркурий: что он нам принесет
05:33 Сегодня Телеграф

Ретроградный Меркурий – это время, когда кажется, что Земля движется в обратном направлении. Подобное явление случается трижды в году и длиться 21 день. Первый в 2021 году ретро-Меркурий начинается 30 января и продлится до 21 февраля.

Астролог Марина Сколова на своей странице в Фейсбуке рассказала, чего стоит ждать от этого периода.

С 30 января по 21 февраля – Меркурий переходит в ретро движение в Водолее. Астролог сообщает, что это время промедления и поиска истины. В этот период могут появиться неожиданные визиты и звонки, порой даже неприятные напоминания о проблемах прошлого. Эти события будут вызывать тревогу.

Также, ретроградное движение Меркурия может оказывать тормозящее влияние на мысли, речь и поведение людей.

Ранее, "Телеграф" опубликовывал подробный астрономический календарь на 2021 год, в котором отметил все знаковые события года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Астрология, Астролог, Ретроградный Меркурий.
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