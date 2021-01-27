Мороз, снегопады и гололед: синоптик прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды

В Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, в восточных регионах с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"На западе завтра существенные осадки маловероятны, местами небольшие или просто облачно, в восточных областях - временами периодический дождь. Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0°...-3°. В восточных областях, на юго-востоке и на Днепропетровщине ожидается +2°...+7°", - написала синоптик.

28-го января в Украине еще будет действовать циклон - на Юге, Западе и Севере ожидается снег, мокрый снег, восточнее с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Поэтому водителям стоит подкорректировать свои путевые планы.

На Западе завтра существенные осадки маловероятны, облачно, в восточных областях - возможен дождь. Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0-3 градуса мороза. В восточных областях, на юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается 2-7 градусов тепла.

На дорогах сохранится гололедица.

В Киеве 28 января прогнозируют снегопады. На дорогах будет гололед, ветер северный, порывистый.

Температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем от 1 мороза до 1 тепла.

Напомним, сегодня, 27 января, в Украину засыпает снегом. В Одессе ветер и снег сломали десятки деревьев, на дорогах образовались пробки.