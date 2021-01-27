Был препятствием для возвращения в СБУ: появились новые подробности о скандале с "ликвидацией" генерала (фото, видео)

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21:44 Сегодня Телеграф фото: СБУ

Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, среди доказательств, подтверждающих этот факт - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Юрия Расюка, Дмитрия Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве службы, а также выступал против назначения отдельных членов бывшей команды Нескоромного в СБУ.

Чтобы убивать - такого раньше не было: экс-сотрудник СБУ о "разборках" в верхушке спецслужбы

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какую сумму организатор предложил за убийство бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 319

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СБУ, Дмитрий Нескоромный, Юрий Расюк.
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