Был препятствием для возвращения в СБУ: появились новые подробности о скандале с "ликвидацией" генерала (фото, видео)

Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, среди доказательств, подтверждающих этот факт - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Юрия Расюка, Дмитрия Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве службы, а также выступал против назначения отдельных членов бывшей команды Нескоромного в СБУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какую сумму организатор предложил за убийство бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.