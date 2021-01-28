Температурные качели и снегопады: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели

В пятницу 29 января, в Украине ожидаются осадки в виде снега, а также похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области.

В ночь на 29 января циклон повлияет на погоду в центральной части и на юге, где будет идти снег и мокрый снег.

А вот 29 января, днем в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся.

На востоке днем осадки - на Харьковщине, вплоть вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, а на крайнем юге +3 +6 градусов.

В Киеве 29 января периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах будет гололед. В ночь на 29 января в столице прогнозируют мороз в -5 -7 градусов, 29 января днем ожидается 0 -2 градуса мороза.

Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается 2 - 9 градусов мороза, а в ночь на субботу на 30-е января, похолодание усилится.

Стоит напомнить, что 27 января на южные регионы Украины обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Одесской области без света остались десятки населенных пунктов.