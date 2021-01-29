Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные

На фоне ухудшения погодных условий в Украине, в субботу и в воскресенье, 30 и 31 января, ожидается снег, который принесет с собой похолодание, но оно продлится недолго и сменится солнечной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 30 января, повсеместно ожидается снег, местами мокрый. На большей части территории днем ожидается температура в пределах -4..-6, днем - -1…2. Холоднее всего будет на западной Украине, а теплее – на востоке и юге.

Как уточнила синоптик Наталка Диденко, в ночь на субботу, 30 января, похолодание усилится.

По данным weather.com, в субботу, 30 января, ожидается легкий снег, менее 2 см. Ночью также не обойдется без снега.

В воскресенье, 31 января, погода будет кардинально противоположной. Осадков не ожидается, а вместо этого будет солнечно на всей территории Украины. Температура воздух будет колебаться в тех же пределах, что и в субботу, 30 января.

По данным weather.com, в воскресенье, 31 января, будет облачно и ветрено. А снегопадов стоит ожидать к ночи. Причем ночью, 31 января значительно похолодает, до -9 градусов.

Как сообщал "Телеграф", 27 января на южные регионы Украины обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Одесской области без света остались десятки населенных пунктов.