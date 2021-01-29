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Пятница, 29.01.2021
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Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф

На фоне ухудшения погодных условий в Украине, в субботу и в воскресенье, 30 и 31 января, ожидается снег, который принесет с собой похолодание, но оно продлится недолго и сменится солнечной погодой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 30 января, повсеместно ожидается снег, местами мокрый. На большей части территории днем ожидается температура в пределах -4..-6, днем - -1…2. Холоднее всего будет на западной Украине, а теплее – на востоке и юге.

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на 30 января

Как уточнила синоптик Наталка Диденко, в ночь на субботу, 30 января, похолодание усилится.

Наталка Диденко о погоде на 30 января

По данным weather.com, в субботу, 30 января, ожидается легкий снег, менее 2 см. Ночью также не обойдется без снега.

Погода 30 января, данные сайта weather

В воскресенье, 31 января, погода будет кардинально противоположной. Осадков не ожидается, а вместо этого будет солнечно на всей территории Украины. Температура воздух будет колебаться в тех же пределах, что и в субботу, 30 января.

Погода 31 января по данным Укргидрометтцентра

По данным weather.com, в воскресенье, 31 января, будет облачно и ветрено. А снегопадов стоит ожидать к ночи. Причем ночью, 31 января значительно похолодает, до -9 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 31 января

Как сообщал "Телеграф", 27 января на южные регионы Украины обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Одесской области без света остались десятки населенных пунктов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Погода, Укргидрометцентр, Синоптики, прогнозы погоды.
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