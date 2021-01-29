День памяти Героев Крут: СБУ рассекретила архив о легендарном разведчике УНР

Сегодня исполнилось 103 года со дня боя под Крутами - одной из самых трагичных событий времен Украинской революции.

В Отраслевом государственном архиве СБУ хранится дело на участника боя под Крутами - старшину армии УНР, разведчика Семена Могилу.

Об этом сообщает СБУ в Фейсбуке.

СБУ пишет, что Могила был старшиной армии УНР и разведчиком. На момент наступления большевицкой армии Муравьева ему был 21 год, но еще до начала боя под Крутами его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев. После ожесточенного противостояния с четырехтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни.

Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 г. участвовал в Первом Зимнем походе. Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы. Его допрашивали и склоняли к сотрудничеству советские спецслужбы. Но Могила не изменил присяге. Украинского воина расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 г.

Битва под Крутами — вооруженное столкновение бойцов армии УНР и красноармейцев.

В 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области около 300 студентов вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева. В неравной битве многие студенты были убиты. Они потерпели поражение, но их героический поступок стал примером мужества для многих украинцев.

О подвиге героев начали говорить в годы обретения независимости в Украине. На государственном уровне память героев битвы начали почитать с 2004 года.

В честь 103-й годовщине исторического боя под Крутами львовские лицеисты представили музыкальный клип "В поле под Крутами" .

Видеоролик записали с участием личного состава Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, креативной команды VIVIDPRO, фотомисткини Виктории Истоминой.

Автор слов и музыки - львовский бард-композитор Александр Шевченко. Певцы и исполнители игровых ролей в клипе - военные лицеисты Борис Загорулько, Захар Бойко, Владислав Пирожок.

Напомним, ранее госархив опубликовал фото главного атамана войск и флота Украинской Народной Республики Симона Петлюры.