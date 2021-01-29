Лучшие украинские выпускники получат премии по 100 тысяч гривен

Верховная Рада одобрила постановление, которым предусмотрены премии для лучших участников ВНО.

Как сообщается в профиле парламента в Фейсбук, речь идет о документе №4559

Отмечается, что 30 лучших выпускников в нынешнем году смогут получить по 100 тысяч гривен.

Для этого ученикам надо пройти тестирование по не менее четырем предметам и в общем набрать более 790 баллов.

При этом, хотя бы по одному из них ученик должен получить 200 баллов.

Кроме того, обязательным условием является зачисление в этом году в любой украинский ВУЗ.

В соответствующем документе, размещенном на сайте Рады, указывается, что до 1 ноября профильный комитет парламента должен определить имена лучших учеников. Выплата премий после этого произойдет в течение двух месяцев.

Как сообщалось ранее, учебник по математике для младших классов наделал шума в соцсетях из-за странной задачи на умножение.