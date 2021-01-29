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В Киеве инвесторы ЖК "Варшавский" потребовали от Молчановой вернуть их деньги (фото, видео)

В Киеве инвесторы ЖК "Варшавский" потребовали от Молчановой вернуть их деньги (фото, видео)
15:30 Сегодня Телеграф

Возле здания Киевской городской государственной администрации 28 января состоялся митинг инвесторов ЖК "Варшавский", "Варшавский Плюс" и "Варшавский 2" с требованием вернуть им деньги или жилье.

Участники акции скандировали "Молчанова, верни нам наши деньги!", "Молчанова, верни наше жилье!". Речь идет о владелице застройщика указанных жилых комплексов StolitsaGrouр.

По словам инвесторов, о том, что строительство приостановлено, узнали из СМИ. При этом, отмечают они, Stolitsa Group продолжает активно продавать квартиры в недостроенных домах.

"Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание местной власти на то, что застройщики ЖК "Варшавский" – мошенники. Я и много сотен киевлян вложили деньги в квартиры и уже много месяцев, как мы должны были жить в своем жилье, но нам никто ничего не объясняет. Из СМИ мы узнали, что остановилось строительство и квартир никаких не будет. Действительно, сейчас на строительных площадках ничего не происходит. Мы пришли сюда, чтобы нам кто-то ответил", – рассказал один из инвесторов.

Мужчина добавил, что ответственность за строительство несет руководитель Stolitsa Group Влада Молчанова. Он подчеркнул, что демонстранты хотят справедливости, потому что все они продолжают арендовать жилье и тратить свои деньги, хотя уже должны были заселяться в собственные квартиры.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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