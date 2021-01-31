Снегопады и гололед: погода в Украине 31 января и 1 февраля

31 января в Украине немного прекратятся снегопады, но уже 1 февраля снова стоит ожидать осадков в виде мокрого снега и снега.

Об этом сообщили в украинском гидрометцентре.

Так, на последний день января синоптики прогнозируют солнечную погоду только на западе страны, в остальных областях стоит ожидать снегопады. Вот только на юге и в центре днем осадков не ожидается.

Температура воздуха на севере и западе будет на уровне -1 -3 градуса, в то время как на востоке стрелка термометра покажет +3 +5 градусов, на юге будет от +4 до +6 градусов.

В Киеве с утра до вечера небо будет покрыто облаками. Ночью был мелкий снег, однако он закончился еще до утра. Больше осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха будет на уровне -1 -5 градусов.

При этом, уже 1 января погода в Украине значительно испортится. По всей территории страны стоит ожидать снегопадов.

Температура воздуха будет -2 -4 на севере, на юге будет +4 +6 градусов, на западе +1 +3 градуса, на востоке +6 +8 градусов.

В столице Украины 1 февраля с утра до вечера небо будет покрыто облаками. Весь день будет идти сильный снег, который к вечеру ослабнет.

Температура воздуха будет на уровне -7 -2 градуса.

Стоит напомнить, что ранее погода в Крыму, с ее более теплым климатом, поспособствовала прорастанию первых подснежников.