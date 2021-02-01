Много снега и штормовое предупреждение: в каких областях Украины будет непогода

1 февраля в Украине начнется со снегопада и гололеда

Об этом сообщили в Фейсбуке Национальной полиции Украины.

Так, согласно прогнозу синоптиков, 1 февраля в большинстве центральных областей, а также ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

В южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с.

На остальной территории также будут осадки. Кроме северо-западной части, небольшой, местами умеренный снег, днем в юго-восточной части преимущественно дождь.

Температура воздуха ожидается -2 -4 градусов на севере страны, +7 +9 градусов на юге и востоке, в то время как, на западе 0 -2 градуса, а в центре -1 -3 градуса.

Прогноз погоды в Украине 1 февраля (карта) - Укргидрометцентр.

При этом, на дорогах Украины, кроме юго-восточной части стоит ожидать гололеда, а также желтого уровня опасности.

Согласно данным украинского гидрометцентра, в большинстве центральных областей в ночь на 1 февраля в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем в большинстве северных областей ожидается сильный снегопад, и мокрый снег.

В понедельник, 1 февраля в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях прогнозируют гололед, а также налипание мокрого снега.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды на начало февраля.