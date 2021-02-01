Температура выше среднего: синоптики спрогнозировали погоду на февраль

Февраль порадует украинцев теплыми днями, с плюсовой температурой. А вот к середине месяца в большей части регионов опять вернутся морозы до -7-9 днем и до -11-15 ночью. Такие данные привел украинский Гидрометцентр в своем прогнозе погоды на февраль 2021 года.

По данным синоптиков, в финале месяца ожидается оттепель, перманентно будут идти дожди и снег. Уровень опасности на дорогах Украины будет средним. Типичная месячная температура в феврале будет колебаться от -3 до +1. В Крыму до +3.

Вторая неделя февраля принесет похолодание, сообщает Гидрометцентр. Днем температура будет на уровне ниже нуля: до -9 днем и до -7-15 ночью. Временами будет срываться снег.

А вот по информации синоптиков Gismeteo, понижение температуры ожидается в первые дни февраля, затем - небольшое потепление. К 7-8 февраля будет намного холодней -7-8.

По данным гидрометцентра, на правобережной части Украины температура будет колебаться от -0 до +5 днем.

Ранее "Телеграф" сообщал о непростых погодных условиях, которые накроют часть Украины сегодня, 1 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской и днем в большинстве северных областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.