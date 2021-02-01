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Температура выше среднего: синоптики спрогнозировали погоду на февраль

Температура выше среднего: синоптики спрогнозировали погоду на февраль
10:22 Сегодня Телеграф

Февраль порадует украинцев теплыми днями, с плюсовой температурой. А вот к середине месяца в большей части регионов опять вернутся морозы до -7-9 днем и до -11-15 ночью. Такие данные привел украинский Гидрометцентр в своем прогнозе погоды на февраль 2021 года. 

По данным синоптиков, в финале месяца ожидается оттепель, перманентно будут идти дожди и снег.  Уровень опасности на дорогах Украины будет средним.  Типичная месячная температура в феврале будет колебаться от -3 до +1. В Крыму до +3.

Вторая  неделя февраля принесет похолодание, сообщает Гидрометцентр.  Днем температура будет на уровне ниже нуля: до -9 днем и до -7-15 ночью. Временами будет срываться снег.

А вот по информации синоптиков Gismeteo, понижение температуры ожидается  в первые дни февраля, затем - небольшое потепление. К 7-8 февраля будет намного холодней  -7-8.

По данным гидрометцентра, на правобережной части Украины температура будет колебаться от -0 до +5 днем.

Ранее "Телеграф" сообщал о непростых погодных условиях, которые накроют часть Украины сегодня, 1 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской и днем в большинстве северных областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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