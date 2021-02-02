Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты

2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). В народном календаре эта дата получила название Ефимов день.

Преподобный Евфимий Великий родился в 377 году в городе Мелетине (Армения). Его родители долгое время были бездетными, но они не теряли надежды и усердно молились Богу. Когда у них родился сын, они пообещали посвятить его Господу.

Преподобный имел дар пророчества, молитвенно сводил на землю дождь, провидел человеческие помышления. Евфимий Великий мирно умер в возрасте 97 лет.

Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю.

В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет – жди метели.

Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий Пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться.

Запреты:

Запрещено выходить из дома после захода солнца или возвращаться в жилище слишком поздно.

Ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденные деньги, особенно мелочь.

Не стоит игнорировать предчувствия.

Не рекомендуется пускаться в путь в грязной обуви - удачи не будет.

Любые крупные покупки лучше отложить на другой день.

Не разрешено 2 февраля конфликтовать и спорить.

Народные приметы: