Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты

2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). В народном календаре эта дата получила название Ефимов день.
Преподобный Евфимий Великий родился в 377 году в городе Мелетине (Армения). Его родители долгое время были бездетными, но они не теряли надежды и усердно молились Богу. Когда у них родился сын, они пообещали посвятить его Господу.
Преподобный имел дар пророчества, молитвенно сводил на землю дождь, провидел человеческие помышления. Евфимий Великий мирно умер в возрасте 97 лет.
Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю.
В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет – жди метели.
Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий Пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться.
Запреты:
Запрещено выходить из дома после захода солнца или возвращаться в жилище слишком поздно.
Ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденные деньги, особенно мелочь.
Не стоит игнорировать предчувствия.
Не рекомендуется пускаться в путь в грязной обуви - удачи не будет.
Любые крупные покупки лучше отложить на другой день.
Не разрешено 2 февраля конфликтовать и спорить.
Народные приметы:
Какой день, такая и Масленица.
На Макария (1 февраля) и на Ефимия метель – вся Масляна метельная будет.
Помело метлой на Масляну – значит, придет она метельная.
Солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным метелям, ветрено – к сырому году.
Иней в этот день сулит осенние ночные заморозки.
Если началась метель, то продлится она всю неделю.
В Ефимьев день в полдень солнце – весна будет ранняя.
Вьюга предвещает холодную весну с частыми метелями.