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Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 2 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2 февраля отмечают день Зимнего Ефимия (Метельного). В народном календаре эта дата получила название Ефимов день.

Преподобный Евфимий Великий родился в 377 году в городе Мелетине (Армения). Его родители долгое время были бездетными, но они не теряли надежды и усердно молились Богу. Когда у них родился сын, они пообещали посвятить его Господу.

Преподобный имел дар пророчества, молитвенно сводил на землю дождь, провидел человеческие помышления. Евфимий Великий мирно умер в возрасте 97 лет.

Считается, что именно в это время устанавливается самая холодная погода. Именно в этот день предсказывают погоду не только на февраль, но и на Масленичную неделю.

В этот день наблюдали за поведением домашних животных: если куры хвостами вертят, а кошка пол скребет – жди метели.

Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий Пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться.

Запреты:

  • Запрещено выходить из дома после захода солнца или возвращаться в жилище слишком поздно.

  • Ни в коем случае нельзя поднимать с земли найденные деньги, особенно мелочь.

  • Не стоит игнорировать предчувствия.

  • Не рекомендуется пускаться в путь в грязной обуви - удачи не будет.

  • Любые крупные покупки лучше отложить на другой день.

  • Не разрешено 2 февраля конфликтовать и спорить.

Народные приметы:

  • Какой день, такая и Масленица.

  • На Макария (1 февраля) и на Ефимия метель – вся Масляна метельная будет.

  • Помело метлой на Масляну – значит, придет она метельная.

  • Солнце – к красной весне, пасмурно – к затяжным метелям, ветрено – к сырому году.

  • Иней в этот день сулит осенние ночные заморозки.

  • Если началась метель, то продлится она всю неделю.

  • В Ефимьев день в полдень солнце – весна будет ранняя.

  • Вьюга предвещает холодную весну с частыми метелями.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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