Католики отмечают Сретение Господне: поздравления в открытках и картинках

Во вторник, 2 февраля, католическая царьков отмечает праздник Сретение Господне.

На Сретение Господне (в переводе с греческого - "встреча") христиане чтут знаковую встречу Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном Богоприимцем. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания.

Православные и католики отмечают его в разные дни: православные - 15 февраля, а вот католики отмечают Сретение двумя неделями раньше - 2 февраля. Разница в датах возникла из-за того, что католики в свое время остались верны юлианскому календарю, а православные перешли на григорианский.

Единственное серьезное различие - даты. В остальном праздник у западных и восточных христиан един. Традиции, народные приметы и запреты очень схожи.

"Телеграф" собрал в одном месте самые красивые открытки и поздравительные картинки со Сретением Господним.

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