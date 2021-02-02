День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день

Ежегодно 2 февраля весь мир отмечает День Сурка. В этот зимний день принято следить за поведением сурка, вылезающим из своей норы. Считается, что эти зверьки предсказывают насколько быстро наступить весна.

Наибольшей популярностью этот праздник пользуется в США и Канаде. В некоторых американских и канадских городах в этот день даже проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам.

История Дня Сурка.

История праздника берет свои корни еще со времен Римской империи. Тогда люди доверяли прогноз погоды ежу. Постепенно эта традиция перебралась в Европу, только для предсказания использовали барсука.

Позже была открыта Америка и считается, что именно переселенцы из Европы, в частности немцы, и привезли этот праздник в США. А так как американцы не смогли найти там ежа или барсука, роль метеоролога досталась сурку. С 1886 года День Сурка в Америке - официальный праздник.

Стоит отметить, что дата 2 февраля выбрана неслучайно. В этот день Солнце проходит переходную четверть между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Поэтому многие народы в древности придавали этому дню особый смысл.

Традиции Дня Сурка

2 февраля утром, ровно в 7:25, вынимают зверька из его норки и наблюдают за его поведением. Считается, что поведение зверька расскажет, когда стоит ожидать весну.

Если зверек видит свою тень, пугается и убегает назад в свою норку - это значит, что весна наступит позднее, и можно ждать еще несколько холодных недель. Если же сурок не видит свою тень и спокойно вылезает из своей норки – то это значит, что зима скоро закончится и весна будет ранняя.

В США и Канаде есть семь известных сурков-метеорологов: Панксатонский Фил, Виартонский Вилли, Статен-айлендский Чак, Шубенакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Борегард Ли.

Однако первый, Фил из Панксатони, все-же является самым известным и популярным. О нем даже снят целый фильм - "День сурка", в котором главную роль исполнил Билл Мюррей.

В Украине среди сурков тоже есть свои знаменитости: Тимка Второй из Харькова, который заменил на посту сурка Тимку в 2012 году, и Маруся из Львова.

Также, 2 февраля отмечается Ефимов день - приметы в этот день подскажут, какой будет погода на Масленицу.