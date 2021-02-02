В Украине существенно повысили штрафы за вмешательство в работу журналистов (инфографика)

Верховная рада утвердила законопроект, оберегающий журналистов от нападок извне. Во втором чтении за законопроект №3633 проголосовали 341 народных избранников.

Согласно документу, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе его к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности журналиста могут светить штрафом в размере 8500 – 17 тысяч гривен. В самом худшем варианте возможен арест на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

А вот за попытки повлиять или преследовать журналиста сумма штрафа увеличена до 17-34 тысяч гривен или же арестом на срок до 6 месяцев. Есть вариант и ограничения свободы на срок до 4 лет.

Если подобные действия будут совершены должностным лицом или по предварительному сговору группой лиц - 34-51 тысяч гривен штрафа. И опять же тюремный срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, что украинские журналисты смогут совершать выезды в зону проведения боевых действий только в сопровождении военных.