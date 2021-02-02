Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 2 февраля в Украине зафиксировали 2 394 новых случая COVID-19. При этом, суточный показатель уже второй день не превышает 2,5 тысячи случаев.

Московский суд решил посадить Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд учел срок проведенный под домашним арестом, так что теперь ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев.

После этого в ФБК призвали россиян выходить на акции протеста.

Скандальный судья Вовк опять отказался принимать повестку суд

Детективы НАБУ попытались вручить подозрение судье Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, однако тот вырвался из "окружения" и сбежал от сотрудников агентства.

Под Николаевом горел "Эпицентр"

Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области, в Первомайске, произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

Как оказалось, здание умышленно подожгли. Злоумышленник, устроивший поджог, попытался скрыться с места происшествия, попутно ранив топором двоих охранников.

США готовятся снять санкции с "Северного потока-2"

В США выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Во вторник, 2 февраля, Дубинского официально исключили из фракции "Слуга народа". Информацию об этом публично озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Верховной Рады.

Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом

Василий Ломаченко, похоже, может получить реванш с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопесом. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля на 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Его друзья рассказали, чем он был знаменит и чем запомнился.

Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021

Из-за отмены Евровидения в 2020 году, на которое должна была ехать группа Go_A, в Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе заменить нужно.