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Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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"Кушать нужно так, чтобы через час не бежать к холодильнику": Анита Луценко - о похудении на карантине
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
В первый же час после приговора Навальному на протестах задержали сотни россиян (фото, видео)
В первый же час после приговора Навальному на протестах задержали сотни россиян (фото, видео)
Московский суд решил посадить Навального (видео)
Московский суд решил посадить Навального (видео)

Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине

Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 2 февраля в Украине зафиксировали 2 394 новых случая COVID-19. При этом, суточный показатель уже второй день не превышает 2,5 тысячи случаев.

Московский суд решил посадить Навального

Суд над Навальным

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд учел срок проведенный под домашним арестом, так что теперь ему придется отсидеть 2 года и 8 месяцев. 

После этого в ФБК призвали россиян выходить на акции протеста

Скандальный судья Вовк опять отказался принимать повестку суд

Скандальный судья Вовк опять отказался принимать повестку суд

Детективы НАБУ попытались вручить подозрение судье Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, однако тот вырвался из "окружения" и сбежал от сотрудников агентства. 

Под Николаевом горел "Эпицентр"

Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области, в Первомайске, произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

Как оказалось, здание умышленно подожгли. Злоумышленник, устроивший поджог, попытался скрыться с места происшествия, попутно ранив топором двоих охранников

США готовятся снять санкции с "Северного потока-2"

Северный поток- 2

В США выразили готовность говорить о снятии санкций с газопровода "Северный поток - 2", которым Россия хочет поставлять газ в Германию в обход Украины. 

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Дубинского официально исключили из Слуги народа

Во вторник, 2 февраля, Дубинского официально исключили из фракции "Слуга народа". Информацию об этом публично озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Верховной  Рады.

Менеджер Ломаченко назвал сроки проведения реванша с Лопесом

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко, похоже, может получить реванш с чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF и WBC Franchise в легком весе Теофимо Лопесом. Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

Умер украинский режиссер Сергей Проскурня

1 февраля на 64 году жизни скончался украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Его друзья рассказали, чем он был знаменит и чем запомнился.

Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021

Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021

Из-за отмены Евровидения в 2020 году, на которое должна была ехать группа Go_A, в Украине было принято решение не менять своего представителя. Однако конкурсный трек группе заменить нужно.

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Все по теме:

Пожар, Эпицентр, Коронавирус, Алексей Навальный, Итоги дня, Covid-19.
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