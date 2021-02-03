"Будет полный треш": известный врач выступил за запрет свободной продажи лекарств в Украине

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий выступил против свободной продажи и рекламы лекарств без рецепта врача.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Безответственная реклама лекарств, ежеминутно порождает миллионы медицинских экспертов и переносит своевременное попадание пациента к врачу! Это значительно больший вред, плоды которой мы будем потреблять уже сейчас, но в будущем это будет полный трэш!", - отметил врач.

Он не верит в то, что кто-то думает об эффективной медицине в Украине, пока реклама лекарств "идет полным ходом".

"Я за запрет рекламы лекарств и лекарства только по рецепту врача!", - подчеркнул Жиравецкий.

В то же время Тарас Жиравецкий также поделился мемом на своей странице по данной теме.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в Украине начнется платная вакцинация.