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"Будет полный треш": известный врач выступил за запрет свободной продажи лекарств в Украине

"Будет полный треш": известный врач выступил за запрет свободной продажи лекарств в Украине
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий выступил против свободной продажи и рекламы лекарств без рецепта врача.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Безответственная реклама лекарств, ежеминутно порождает миллионы медицинских экспертов и переносит своевременное попадание пациента к врачу! Это значительно больший вред, плоды которой мы будем потреблять уже сейчас, но в будущем это будет полный трэш!", - отметил врач.

Он не верит в то, что кто-то думает об эффективной медицине в Украине, пока реклама лекарств "идет полным ходом".

"Я за запрет рекламы лекарств и лекарства только по рецепту врача!", - подчеркнул Жиравецкий.

В то же время Тарас Жиравецкий также поделился мемом на своей странице по данной теме.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в Украине начнется платная вакцинация.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Лекарства, Тарас Жиравецкий.
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