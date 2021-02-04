В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавиурсом: ситуация 4 февраля

На утро 4 февраля в Украине зарегистрировали 5 082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за проследние дни суточное количество заболевших короной только возрастает.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
Стоит отметить, что за последние 4 дня в Украине в 2,5 раза возросло суточное количество заболевших.
Так, за прошедшие сутки в стране:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в городе Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Стоит напомнить, что ранее учеными было обнаружено 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который назвали E484K. Эта мутация демонстрирует высокую заразность в Южной Африке и Бразилии, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.