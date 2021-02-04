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Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавиурсом: ситуация 4 февраля

В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавиурсом: ситуация 4 февраля
08:43 Сегодня Телеграф

На утро 4 февраля в Украине зарегистрировали 5 082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за проследние дни суточное количество заболевших короной только возрастает.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

Стоит отметить, что за последние 4 дня в Украине в 2,5 раза возросло суточное количество заболевших.

коронавирус

Так, за прошедшие сутки в стране: 

  • госпитализировали - 1 893 человека;
  • летальных случаев - 140;
  • выздоровели - 9 933 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 42 112 (в частности методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036).

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 232 246 человек;
  • выздоровели - 1 055 406 человек;
  • летальных исходов - 23 229;
  • проведения ПЦР-тестов - 6 324 775. 

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в городе Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Стоит напомнить, что ранее учеными было обнаружено 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который назвали E484K. Эта мутация демонстрирует высокую заразность в Южной Африке и Бразилии, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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