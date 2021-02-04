В Украине резко увеличилось число новых заболевших коронавиурсом: ситуация 4 февраля

На утро 4 февраля в Украине зарегистрировали 5 082 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за проследние дни суточное количество заболевших короной только возрастает.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

Стоит отметить, что за последние 4 дня в Украине в 2,5 раза возросло суточное количество заболевших.

Так, за прошедшие сутки в стране:

госпитализировали - 1 893 человека;

летальных случаев - 140;

выздоровели - 9 933 человека;

проведено тестирований за сутки - 42 112 (в частности методом ПЦР - 25 076, методом ИФА - 17 036).

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 232 246 человек;

выздоровели - 1 055 406 человек;

летальных исходов - 23 229;

проведения ПЦР-тестов - 6 324 775.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в городе Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Стоит напомнить, что ранее учеными было обнаружено 11 случаев мутации британского штамма коронавируса, который назвали E484K. Эта мутация демонстрирует высокую заразность в Южной Африке и Бразилии, а также имеет большую стойкость к нынешней вакцине BioNTech/Pfizer.