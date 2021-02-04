Карантин в Украине снова продлят: названа точная дата

Власти Украины планируют продлить карантин в стране до начала мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

По его словам, карантинные ограничения планируют продлить до 30 апреля.

"Карантин мы будем продлять до 30 апреля, но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продляться в той или иной форме, возможно со смягчениями", - сообщил премьер.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от развития пандемии в мире.

Видео встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины":

Стоит напомнить, что ранее Шмыгаль уже сообщал о намерениях власти продлить карантин до 31 марта.