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Четверг, 04.02.2021
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Карантин в Украине снова продлят: названа точная дата

Карантин в Украине снова продлят: названа точная дата
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Власти Украины планируют продлить карантин в стране до начала мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".

По его словам, карантинные ограничения планируют продлить до 30 апреля.

"Карантин мы будем продлять до 30 апреля, но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продляться в той или иной форме, возможно со смягчениями", - сообщил премьер.

При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от развития пандемии в мире.

Видео встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины":

Стоит напомнить, что ранее Шмыгаль уже сообщал о намерениях власти продлить карантин до 31 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Карантин, Денис Шмыгаль.
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