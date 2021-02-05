Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

На утро пятницы, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4923 новых случаев коронавируса, что на 159 случаев меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, который уточнил, что за последние сутки 230 детей и 222 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1885 человек;

Умерли - 158;

Выздоровели - 8185 человек;

Количество тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25667, методом ИФА - 17470).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1237169 человек;

Выздоровели - 1063591 человек;

Умерли - 22 707;

Количество ПЦР-тестов - 6350442.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на утро 8:00 3 февраля, в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.