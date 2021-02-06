Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты

В субботу, 6 февраля, верующие православной церкви почитают память блаженной Ксении Петербургской.

Ксения очень рано стала вдовой. Ее, как набожную женщину, до глубины души поразил тот факт, что муж скончался скоропостижно, не сумев принести покаяния. Поэтому она решила посвятить свою жизнь вымаливанию у Бога прощения для своего покойного супруга. После похорон Ксения раздала все имущество, облачилась в одежду мужа и приняла на себя подвиг юродства.

Со временем Господь даровал Ксении умение исцелять, предрекать и направлять. К лику святых Ксению Петербургскую причислили в 1988 году.

Народные приметы 6 февраля

Какая погода стоит на Аксинью, такой и будет весна.

Вьюга и метель - жди неурожая. И такая же погода будет большую часть весны.

Редкие и высокие облака предвещают скорое тепло.

Метель на Весноуказательницу предвещает позднюю весну.

Родившиеся 6 февраля - хорошие работники. Носить им следует сердолик или гематит.

Что запрещено делать 6 февраля

Старые люди советовали в этот день не шить, не прясть, не вязать, не перестилать кровать, не стричь волосы и ногти, потому как Аксиньин день считался очень тяжелым.

Также нельзя ставить квас - будет неурожайный год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине на выходных 6-7 февраля будет морозной.