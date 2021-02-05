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Добрались до семьи: таможенник Пудрик обвинил контрабандистов в попытке дискредитации

Добрались до семьи: таможенник Пудрик обвинил контрабандистов в попытке дискредитации
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф

Заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик заявил о попытках контрабандистов дискредитировать его. Следующим шагом может стать попытка возбудить уголовное производство против него.

Об этом Пудрик написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время наблюдаю за нелепыми попытками дискредитации меня как таможенника и заместителя руководителя Одесской таможни, а также Гостаможслужбы как органа, на который государством возложены функции по обеспечению таможенной безопасности и защиты таможенных интересов Украины. Цель - очень простая, превратить таможню в карманный орган в руках контрабандистов, чтобы без проблем обслуживать свои нехитрые схемы", - написал Пудрик.

Для этого, по его словам, "заинтересованные лица" даже запустили мощную информационную кампанию, в которой задействовали немало механизмов для манипуляции общественным мнением.

Он также утверждает, что за ним и его семьей незаконно следят, шлют угрозы и "приветствия".

"Кроме того, изо всех сил ищут способы организовать открытие уголовного производства против меня, чтобы сделать очередную "сенсацию" (как с квартирой моей жены с невероятной площадью в 56 кв.м), однако никак не могут придумать повод", - добавляет заместитель руководителя Одесской таможни.

В то же время он сообщил, что это далеко не первая и точно не последняя из подобных кампаний.

"Удручает лишь тот факт, что эти "дельцы" решили использовать в своей грязной кампании еще и мою семью. Это уже полное отсутствие морали и тотальная деградации ... Но кто бы и каким образом не пытался сопротивляться работникам Гостаможслужбы, какие бы грязные методы для этого не шли в действие, знайте - у вас ничего не получится", - констатирует Пудрик.

Напомним, в 2020 году Одесской таможней было обеспечено перечисление в госбюджет почти 41,5 млрд грн. Несмотря на пандемию, этот показатель превысил таможенные поступления 2019 на 2,5 млрд грн или более чем 36 млн долл. США.

Самыми резонансными случаями выявления одесскими таможенниками контрабанды в прошлом году стали - попытки незаконного ввоза 750 кг каптагона (психостимуляторов), стоимость которого на "черном" рынке составляет 840 млн грн (ноябрь 2020); попытки незаконного ввоза 112 кг кокаина в порту "Южный", стоимость на "черном" рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020); попытка ввоза в Одесский порт 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020).

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Одесса, Таможня, Контрабанда, Денис Пудрик.
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