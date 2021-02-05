Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

Будет щипать за щеки: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Будет щипать за щеки: синоптик дала прогноз погоды на выходные
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф

Несмотря на "теплый" прогноз погоды в феврале, в ближайшие выходные Украину накроет морозом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Холоднее всего будет в северной части Украины и на северо-востоке. В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10…-15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15…-22 градуса. Днем в субботу щипать за щеки -4-9 градусов, в воскресенье -9-12 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, на остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4…-10 градусов, в центральной части -9…-15 градусов, днем в субботу -1…-6 градусов, в воскресенье -4…-9 градусов.

"На юге, традиционно, будет теплее. Днем 6-го февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы". Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2… +5 градусов", - добавила Диденко.

Что касается Киева, то в столице на выходных будет морозно.

"В субботу ночью -10…-12, днем -5…-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17, днем -9…-12 градусов", - отметила Диденко, уточнив, что в столице будет без осадков.

Как сообщал "Телеграф", январь 2021 года поставил множество погодных рекордов в Украине.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 259

Все по теме:

Украина, Прогноз погоды, прогнозы погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 Цена трапезы - один поход в магазин: сколько стоит пообедать в столовой Рады (фото)
05 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в &quot;Бригаде&quot; и &quot;Полицейском с Рублевки&quot;
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь