Будет щипать за щеки: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Несмотря на "теплый" прогноз погоды в феврале, в ближайшие выходные Украину накроет морозом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Холоднее всего будет в северной части Украины и на северо-востоке. В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10…-15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15…-22 градуса. Днем в субботу щипать за щеки -4-9 градусов, в воскресенье -9-12 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, на остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4…-10 градусов, в центральной части -9…-15 градусов, днем в субботу -1…-6 градусов, в воскресенье -4…-9 градусов.

"На юге, традиционно, будет теплее. Днем 6-го февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы". Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2… +5 градусов", - добавила Диденко.

Что касается Киева, то в столице на выходных будет морозно.

"В субботу ночью -10…-12, днем -5…-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17, днем -9…-12 градусов", - отметила Диденко, уточнив, что в столице будет без осадков.

Как сообщал "Телеграф", январь 2021 года поставил множество погодных рекордов в Украине.