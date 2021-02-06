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Суббота, 06.02.2021
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Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших

Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели 7 158 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что за прошедшие 5 дней в Украине наблюдается тенденция снижения суточного количества выздоровевших.

статистика снбо

Так, за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 1 884 человека;
  • летальных случаев - 129;
  • выздоровели - 7 158 человек;
  • проведено тестов за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

В свою очередь, с начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 241 479 человек;
  • выздоровели - 1 070 749 человек;
  • летальных исходов - 23 516;
  • проведено тестов (ПЦР) - 6 376 032.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Стоит напомнить, что ранее в посольстве Германии сообщили когда Украина получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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