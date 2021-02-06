Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших

По состоянию на утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели 7 158 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что за прошедшие 5 дней в Украине наблюдается тенденция снижения суточного количества выздоровевших.

Так, за прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано - 1 884 человека;

летальных случаев - 129;

выздоровели - 7 158 человек;

проведено тестов за сутки - 41 410 (в том числе методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

В свою очередь, с начала пандемии в стране:

заболело - 1 241 479 человек;

выздоровели - 1 070 749 человек;

летальных исходов - 23 516;

проведено тестов (ПЦР) - 6 376 032.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Стоит напомнить, что ранее в посольстве Германии сообщили когда Украина получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.