Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших

По состоянию на утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели 7 158 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что за прошедшие 5 дней в Украине наблюдается тенденция снижения суточного количества выздоровевших.
Так, за прошедшие сутки в Украине:
В свою очередь, с начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Стоит напомнить, что ранее в посольстве Германии сообщили когда Украина получит вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.