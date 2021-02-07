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Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 7 февраля, верующие православной церкви почитают память архиепископа Григория Богослова.

С юных лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Ему удалось достичь больших высот на поприще проповедей и трудов. Григория называли вселенским учителем, потому что он обладал даром проникать мыслью в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

Также Григория прозвали Богословом за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов).

Григорьев день

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

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Народные приметы 7 февраля

  • Снег выпал в день Григория - очередная зима придет нескоро.

  • Сильный снегопад 7 февраля - примета того, что будет ранняя осень.

  • Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе - ждите сильных морозов.

  • Стоит быть поаккуратнее со словами - считается, что все, сказанное сбывается.

  • Родившимся 7 февраля следует носить обсидиан или хризолит.

Что запрещено делать 7 февраля

Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 7 февраля, украинцам стоит ожидать очень морозную погоду до -17 градусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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