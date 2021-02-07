Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 7 февраля, верующие православной церкви почитают память архиепископа Григория Богослова.

С юных лет Григорий был отдан матерью на служение Богу. Ему удалось достичь больших высот на поприще проповедей и трудов. Григория называли вселенским учителем, потому что он обладал даром проникать мыслью в самые глубокие тайны веры и разъяснять ее истины ясно и очень точно.

Также Григория прозвали Богословом за великолепные богословские труды, которые он оставил после себя. В богословское и литературное наследие Григория входят 507 стихотворений, 245 писем (посланий) и 45 бесед (Слов).

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

Народные приметы 7 февраля

Снег выпал в день Григория - очередная зима придет нескоро.

Сильный снегопад 7 февраля - примета того, что будет ранняя осень.

Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе - ждите сильных морозов.

Стоит быть поаккуратнее со словами - считается, что все, сказанное сбывается.

Родившимся 7 февраля следует носить обсидиан или хризолит.

Что запрещено делать 7 февраля

Нельзя 7 февраля стричь ногти, плеваться и стричь волосы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 7 февраля, украинцам стоит ожидать очень морозную погоду до -17 градусов.