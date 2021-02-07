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Когда Сретение Господне: дата и значение праздника

Когда Сретение Господне: дата и значение праздника
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

15 февраля отмечается один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви - Сретение Господне. Дата праздника неизменна и приходится на 40-й день от рождения Христа.

Сретение Господне – это напоминание о встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. Божьего сына в храм принесли Дева Мария и святой Иосиф.

Обычно в этот день в церкви освящают свечи и воду, с праздником все народы связывают свои чаяния на спасение. Родители на Сретение читают молитвы, прося здоровья и благополучия дня своих детей.

В народной же традиции Сретение - это праздник начала весны. Со Сретением связывали надежду на весну. Считалось, что в этот день встречается зима с летом.

На Сретение принято освящать воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой можно натереть больное место — она поможет.

Что нельзя делать 15 февраля:

  • нельзя ссориться и сквернословить;

  • нельзя убирать в доме, стирать и в целом осуществлять тяжелую физическую работу;

  • нельзя заниматься рукоделием;

  • не следует отправляться в дальнюю дорогу;

  • нельзя употреблять алкоголь;

  • нельзя гадать.

Согласно народной примете, если под вечер потеплело - лето победило, а зима отступает. Если похолодало - царствовать продолжает зима.

Другие приметы:

  • На Сретение тепло и солнечно — ждите теплую весну.

  • Если на Сретение падает снег — весна будет поздней и холодной.

  • На Сретение капает вода с крыши — зима еще долго продержится.

  • Ветер на Сретение — к урожаю плодовых деревьев.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, Сретение Господне.
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