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Какой праздник 9 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 9 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский. Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями. Также, он прославился добрыми делами.

В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях.

Ещё 9 февраля читали заговор от зубной боли.

Обязательно надо готовить особые пироги-расстегаи с грибами, мясом и рыбой, которые должен съесть каждый член семьи – тогда, согласно поверьям, будущий год принесет большой достаток.

Что нельзя делать в Златоустов день:

  • Не следует проводить манипуляции с волосами: красить, стричь и даже мыть.

  • Не рекомендуется дарить и получать подарки – большая беда случится.

  • Строго-настрого запрещено в этот день обижать котов и кошек, иначе животные начнут мстить.

  • Нельзя 9 февраля делать покупки одежды и обуви.

  • Не стоит 9 февраля подставлять лицо ветру.

Народные приметы:

  • Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.

  • Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

  • Облака против ветра плывут – к снегу.

  • Стекла запотели – к теплу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,192

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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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