Метели гололед и сильнейший ветер: кому особо не повезет с погодой в Украине 9 февраля

Во вторник, 9 февраля, в большинстве областей Украины ожидается пасмурная погода, снег и сильная метель, в центральный районах - мокрый снег и налипание, на Закарпатье – мокрый снег с дождем, на юге страны - не ожидается серьезных осадков, и даже покажется солнышко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Будьте осторожны, на дорогах - гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях может достигать 15-20 м/с.

Днем температура в Украине будет колебаться от -2 до 5 градусов тепла: в западных областях - от -4 до 1 градуса выше ноля, в центральных - от 1 до 3 градусов тепла, в северных - от -4 до -2 градусов, на востоке - от -2 до 2, на юге температура составит от 7 до 11 градусов.

В столице 9 февраля прогнозируют сильный снег и гололедица. Температура составит от 2 до 4 градусов мороза.

Укргидрометцентр предупреждает, что 9 февраля в Украине на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, ожидается гололедица. Ночью в северной части страны и в Харьковской области обильный снег, метели, в центральных областях ожидается мокрый снег и налипание (уровень опасности - желтый). Также в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ранее, "Телеграф" сообщал, как долго в Украине продлится снежная зима с морозами и снегом.